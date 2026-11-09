«Присяга на льду»: как хоккеист Итай Голан стал гражданином России перед матчем «Торпедо» и «Динамо»

Перед матчем «Торпедо» и «Динамо» на льду «VOLGA Арены» состоялась церемония, которая могла стать сюрпризом для зрителей: 19-летний Итай Голан, выступающий за нижегородскую «Чайку», принес присягу гражданина России, сообщил newsnn.ru.

По данным издания, на мероприятии присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Именно почетные гости вручили спортсмену паспорт. Гражданство хоккеист получил в исключительном порядке — по указу президента.

По данным издания, на мероприятии присутствовали и другие почетные гости, а также родители хоккеиста. В их присутствии Голан принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию России и уважать историю и традиции страны. Информацию о церемонии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Искренне желаю Итаю, чтобы достижения в спорте были еще более серьезными, тренировки — еще более насыщенными, а результаты — еще более впечатляющими!» — написал в своем МАКС-канале Никитин.

Ранее сообщалось, что 37-летний француз Да Коста подписал контракт с минским «Динамо».