«Присяга на льду»: как хоккеист Итай Голан стал гражданином России перед матчем «Торпедо» и «Динамо»

Хоккеист «Чайки» Голан получил паспорт гражданина РФ на льду «VOLGA Арены»

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Перед матчем «Торпедо» и «Динамо» на льду «VOLGA Арены» состоялась церемония, которая могла стать сюрпризом для зрителей: 19-летний Итай Голан, выступающий за нижегородскую «Чайку», принес присягу гражданина России, сообщил newsnn.ru.

По данным издания, на мероприятии присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Именно почетные гости вручили спортсмену паспорт. Гражданство хоккеист получил в исключительном порядке — по указу президента.

По данным издания, на мероприятии присутствовали и другие почетные гости, а также родители хоккеиста. В их присутствии Голан принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию России и уважать историю и традиции страны. Информацию о церемонии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Искренне желаю Итаю, чтобы достижения в спорте были еще более серьезными, тренировки — еще более насыщенными, а результаты — еще более впечатляющими!» — написал в своем МАКС-канале Никитин.

Ранее сообщалось, что 37-летний француз Да Коста подписал контракт с минским «Динамо».

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