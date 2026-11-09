Любимая игрушка детей оказалась не такой безобидной: что не так со сквишами

Популярные мягкие игрушки-сквиши могут представлять опасность для детей, если изготовлены из некачественных материалов или содержат небезопасные наполнители, пишет DPA. Эксперты предупреждают о возможном содержании запрещенных пластификаторов, тяжелых металлов и летучих органических веществ.

В США за последние месяцы на границе остановили сотни тысяч не соответствующих требованиям сквишей. Проверки в Европе также показали, что некоторые непроверенные игрушки способны выделять потенциально вредные соединения.

Особое внимание специалисты советуют обращать на сквиши с жидкостью, гелем, песком или водяными шариками внутри. Если оболочка порвется, наполнитель может вытечь, а мелкие детали — попасть в рот ребенка и создать риск удушья.

При покупке эксперты рекомендуют проверять наличие производителя или импортера, возрастных ограничений и предупреждений о безопасности. Европейская маркировка CE тоже может быть полезным ориентиром, хотя сама по себе не гарантирует полной безопасности товара.

Отдельно специалисты предостерегают от популярного в соцсетях челленджа, в котором сквиши нагревают в микроволновке. Игрушка может лопнуть, а горячий наполнитель — вызвать серьезные ожоги.

Поврежденные сквиши также лучше сразу выбрасывать. При этом необычный запах сам по себе еще не означает, что игрушка опасна: риск зависит от конкретного материала и состава наполнителя.