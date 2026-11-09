Мусаев назвал Мостового интернет-героем, который не отвечает за свои слова

Мусаев ответил на нападки Мостового: «В моем дворе он и дня бы не протянул»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» высказался о резкой критике в свой адрес со стороны бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.

Экс-футболист неоднократно заявлял, что специалист, приведший за два последних сезона «Краснодар» к золотым и серебряным медалям, незаслуженно занимает свое место, так как является «нефутбольным человеком», то есть не имел большой карьеры игрока.

Однажды Мостовой сказал, что «таких отличников в школе пинками гонял».

«В моей школе и моем дворе он и дня бы не протянул, потому что у нас каждый отвечал за слова. Отвечать пришлось бы головой», — сказал Мусаев.

Специалист посетовал, что сейчас наступило время «интернет-героев», которые за свои слова не отвечают.

В 14-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 4:2 и прервал серию матчей без побед. В настоящее время «быки» занимают четвертое место в турнирной таблице.

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