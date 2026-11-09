Для крепкого брака может быть важнее не романтика, а способность не игнорировать партнера, когда тот расстроен, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Вашингтонского университета в журнале Proceedings of the Royal Society A. По мнению авторов, более устойчивые отношения складываются у пар, которые продолжают эмоционально реагировать друг на друга даже во время сложных периодов.

Исследователи использовали математическую модель, основанную на многолетних наблюдениях за супружескими парами. В основу работы легло разделение отношений на три типа: дипломатичные, конфликтные и избегающие конфликтов.

Самым благоприятным авторы называют первый вариант. В таких парах оба партнера замечают чувства друг друга и стараются на них реагировать, даже если разговор неприятный.

В более конфликтных отношениях супруги часто спорят и ярко выражают эмоции, но при этом все равно остаются вовлеченными друг в друга.

А вот пары, которые стараются избегать неприятных разговоров и надеются, что проблемы решатся сами, могут столкнуться с трудностями позже. Если недовольство одного из партнеров постоянно остается без реакции, эмоциональная дистанция постепенно увеличивается.

Исследователи пришли к выводу, что важную роль играет взаимное внимание к благополучию друг друга. Иными словами, для отношений полезно не просто избегать ссор, а показывать партнеру, что его чувства замечены и имеют значение.