Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по росту количества турпоездок в России

По итогам туристического сезона за девять месяцев 2026 года Подмосковье вошло в число лидеров по росту количества туристических поездок в России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области по итогам заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства страны Дмитрия Чернышенко.

В общей сложности за этот период по России совершено порядка 71 млн поездок. Чернышенко уточнил, что лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область, Республика Татарстан. В Московской области с начала года было совершено 5,38 млн турпоездок, что почти на 900 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,53 млн). Регион также в числе лидеров по приросту туристических поездок.

В регионе размещены большое количество отелей, пансионатов, санаториев, глэмпингов и других средств размещения туристов, а также объектов показа. Здесь действует 1578 классифицированных средств размещения, более 500 экскурсоводов (гидов) успешно прошли аттестацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.