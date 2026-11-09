Неизлечимо больную Селин Дион заметили с сыновьями на концерте Metallica

VOICE: Селин Дион посетила концерт Metallica в США и станцевала под песни группы

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

58-летняя канадская певица Селин Дион посетила концерт рок-группы Metallica в Лас-Вегасе, сообщает VOICE. Она танцевала под песни коллектива, изображала игру на гитаре и не сдерживала чувств. Фотографии с Селин разлетелись по соцсетям. Вместе с Дион в отдельной ложе находились ее сыновья — 16-летние Эдди и Нельсон. Они тоже пританцовывали в такт музыке.

Селин Дион встретила своего будущего мужа Рене Анжелила, когда ей было 12 лет, а ему — 38. Рене стал ее руководителем и помог построить карьеру. Пара поженилась в 1994 году.

У Селин и Рене трое сыновей. Старшему, Рене-Шарлю, 25 лет, Эдди и Нельсону — по 16 лет. Рене умер в 2016 году в возрасте 73 лет после долгой борьбы с раком гортани.

Дион страдает от синдрома ригидного человека (синдрома скованного человека) — редкого неизлечимого неврологического заболевания. Официальное заявление о своем заболевании звезда сделала в декабре 2022 года, хотя первые проявления и сильные боли мучили ее задолго до этого.

Впоследствии Селин призналась, что долго утаивала свое состояние от публики и годами использовала серьезные медикаменты, чтобы продолжать концертную деятельность.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори вышла в свет с детьми рэпера Канье Уэста.

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