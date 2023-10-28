«Довольно жесткая борьба»: выяснилось, какие вклады держать рискованно

Экономический фон в стране волнует россиян: колебания курса доллара, повышение ключевой ставки, инфляция. В целом, все в мире заявляют о финансовом кризисе, и обычные граждане в этом случае сталкиваются с важной проблемой — как сберечь свои накопления.