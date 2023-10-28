«Довольно жесткая борьба»: выяснилось, какие вклады держать рискованно
Экономист Проданова рассказала, безопасны ли вклады для обычных россиян
Фото: [freepik.com]
Экономический фон в стране волнует россиян: колебания курса доллара, повышение ключевой ставки, инфляция. В целом, все в мире заявляют о финансовом кризисе, и обычные граждане в этом случае сталкиваются с важной проблемой — как сберечь свои накопления.
Как в СССР
У поколения СССР вклады ассоциируются с заморозкой и практически уничтожением сбережений, однако сегодня повторение ситуации 90-х годов практически исключено, рассказала экономист, профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«Сегодня все вклады защищены системой страхования вкладов, оператором которой является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Данный финансовый институт уже давно и надежно снимает обеспокоенность простого обывателя при хранении сумм в рамках страхового лимита (стандартные вклады — 1,4 млн рублей, в особых ситуациях страховой лимит — 10 млн рублей», — отметила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
В зоне риска
Таким образом, уточнила экономист, вклады добропорядочных граждан надежно защищены.
«Другая сторона банковского сектора показывает довольно жесткую борьбу с теми, кто регулярно нарушает 115-ФЗ, не платит налоги», — отметила экономист.
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