ЕК хочет собрать для Украины до 15 миллиардов евро с российских активов

ЕК планирует собрать до 15 миллиардов евро для Украины с доходов замороженных активов российского Центробанка. Об этом накануне сообщило издание FT со ссылкой на источники.

Недавно сообщалось, что ЕК планирует представить ряд мер по использованию доходов от российских активов 12 декабря.

Сейчас сообщается, что ЕК собирается предложить оградить доходы от замороженных активов и забрать оттуда до 15 миллиардов евро, которые будут направлены Киеву в качестве поддержки. Собеседники рассказали изданию, что сначала ЕК предложит направлять данные доходы на отдельные счета, которые потом пойдут в бюджет комиссии на поддержку Украины.

Согласно информации издания, речь идет только о доходах с активов Центробанка. По оценкам ЕК, доход с них достигает около 3 миллиардов евро ежегодно. Таким образом, к 2027 году будет накоплена сумма до 15 миллиардов.

Авторы также подчеркнули, что государствам-членам Евросоюза нужно будет единогласно поддержать данное предложение и его реализацию, прежде чем деньги поступят Украине.