В Мытищах к 2030 году построят многофункциональный медицинский центр

На улице Коминтерна, вл.24, городского округа Мытищи продолжаются работы по строительству нового многофункционального медицинского центра на 786 койко-мест, его планируют возвести к 2030 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета. В них задействованы около 300 человек и восемь единиц техники. Они производят кладку наружных стен и внутренних перегородок, армирование вертикальных конструкций, работы по гидроизоляции подземной части блоков.

Площадь учреждения составит свыше 110 тыс. кв. м, новое здание расширит возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Там появятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом, консультативно-диагностический центр. В медцентре будут обслуживать более 1 млн человек.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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