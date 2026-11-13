В Одинцове после капремонта открылось поликлиническое отделение № 4

В Одинцове после капитального ремонта открылось поликлиническое отделение № 4 (ул. Маковского, д. 22), медицинское учреждение является одним из ключевых в структуре больницы и обслуживает больше 25 тыс. человека взрослого прикрепленного населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках первого этапа в учреждении обновили второй этаж при штатном режиме работы первого, после чего медицинский персонал был перемещен в готовые помещения, а работы - перешли на первый этаж. Специалисты провели капитальный ремонт кровли и частичное восстановление фасада, реконструировали три входные группы, полностью заменили инженерные системы, выполнили чистовую отделку помещений и не только.

«Завершение ремонта стало долгожданным событием как для медицинского персонала, так и для наших пациентов. Чтобы охранить полную доступность медицинской помощи для жителей микрорайона на протяжении всего периода ремонта, работы проводились в два этапа», — прокомментировал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В обновленном отделении пациентов принимают 12 врачей-терапевтов, хирург, уролог и оториноларинголог, для них оборудовали кабинет забора крови, прививочный и рентгенологический кабинеты, а также кабинет физиотерапии. В ближайшее время начнет работать кабинет ультразвуковой диагностики.

Отделение стало современным медицинским пространством, соответствующим высоким стандартам регионального проекта «Здравоохранение». Модернизация поликлиники на улице Маковского является частью долгосрочной программы развития инфраструктуры Одинцовской областной больницы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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