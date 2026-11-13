Прожиточный минимум в Карелии на следующий год: утверждены новые суммы по категориям и территориям

В Карелии утвердили прожиточный минимум на 2027 год — ₽22 452 на человека

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Правительство Карелии определило размер прожиточного минимума на следующий год, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, в среднем по региону он составит ₽22 452 на человека, а для ряда северных территорий предусмотрены повышенные суммы. Для трудоспособных жителей республики в среднем установлено ₽24 473, для детей — ₽21 778, для пенсионеров — ₽19 309.

По информации издания, отдельные показатели будут применяться в Беломорском, Кемском и Костомукшском округах, а также в Калевальском и Лоухском районах. Там минимум на человека составит ₽23 799, для работающих — ₽25 941, для детей — ₽23 085, для пенсионеров — ₽20 467.

По данным издания, на остальной территории Карелии величина на душу населения — ₽22 227, для трудоспособных — ₽24 227, для детей — ₽21 560, для пенсионеров — ₽19 115. Постановление о новых показателях уже приняло правительство республики.

Ранее сообщалось, что делать, если не хватило стажа или баллов для начисления пенсии.

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