«Голубей как выгуливать? Запрос в аэропорт делать?»: инициатива мэрии Омска вызвала волну критики в соцсетях

Больше трех недель в Омске не утихает обсуждение инициативы властей, которая ужесточает правила выгула домашних животных. Реакция оказалась неоднозначной: часть горожан с иронией говорит об избыточной регламентации и шутит, что документ «пролоббировали коты», другие всерьез опасаются новых неудобств, сообщил gorod55.ru.

По информации издания некоторые местные жители с иронией комментируют предложенные нововведения.

«А как голубей выгуливать? Запрос в аэропорт надо делать?» — риторически спрашивал под постом Города55 в VK подписчик Дмитрий Иванов.

По данным издания, есть те горожане, которые к вопросу отнеслись серьезно.

«Прежде чем запрещать, необходимо определить места выгула собак в каждом жилом массиве, микрорайоне, — пишет местная жительница. — Я не говорю о площадках. Чаще всего собачьи площадки очень маленькие, нет возможности разделить выгул крупных и мелких собак. В этих зонах должно быть достаточное количество контейнеров для сбора отходов жизнедеятельности животных. Только после этого возможно введение запретов на выгул в определенных местах».

По данным издания, действующие ограничения закреплены постановлением администрации от 31 января 2022 года. Согласно ему, выгул запрещен на детских и спортивных площадках, у школ и больниц, на пляжах, рынках и кладбищах, а также на массовых мероприятиях. Все прочие территории общего пользования и участки, определенные правообладателями, для прогулок с собаками открыты.

По информации издания, в декабре 2024 года перечень пополнили пространства, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды». А проект постановления, обнародованный 21 октября 2026 года, предполагает куда более серьезный шаг: в мэрии намерены разом закрыть для выгула значительную долю общественных территорий города. Именно это предложение и вызвало волну комментариев в соцсетях — от насмешек над чрезмерной регламентацией до искренней тревоги из-за грядущих сложностей.

«Планируется, что запрет выгула домашних животных будет действовать не на всех территориях скверов, бульваров и набережных, а лишь на тех локациях, где установлены специальные информационные знаки о запрете выгула, — уточнил в соцсетях мэр Сергей Шелест. — При этом будет рассмотрена возможность транзитного передвижения с питомцами по таким территориям к местам разрешенного выгула».

Ранее сообщалось, что в Москве открыли новые площадки для собак с тоннелями и полосами препятствий.