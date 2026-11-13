В Мытищах на 57% завершили реконструкцию участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта

В городском округе Мытищи продолжается реконструкция участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта с мостовым переходом через реку Клязьму, строительная готовность объекта составляет 57% - работы завершат в первом квартале 2028 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Пироговское шоссе и Олимпийский проспект образуют главную магистраль городского округа, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность и удобство поездок. Работы проводят в районе Пироговский на участке от дороги Пироговское шоссе — Свиноедово до Волковского шоссе. Специалисты устраивают локальные очистные сооружения и съезды, выполняют асфальтирование проезжей части.

Проект реализуется в два этапа, в рамках первого там проведут устройство двух полос движения в новом створе и строительство двухполосного моста через Клязьму длиной 99,67 м. На втором этапе предусмотрено строительство еще одного мостового сооружения с аналогичными характеристиками. Количество полос на основном ходу составит от двух до четырех. Для пассажиров появятся три автобусные остановки с заездными карманами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.