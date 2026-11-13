В Мытищах на 57% завершили реконструкцию участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта
Реконструкцию участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта проведут в МО
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В городском округе Мытищи продолжается реконструкция участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта с мостовым переходом через реку Клязьму, строительная готовность объекта составляет 57% - работы завершат в первом квартале 2028 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Пироговское шоссе и Олимпийский проспект образуют главную магистраль городского округа, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность и удобство поездок. Работы проводят в районе Пироговский на участке от дороги Пироговское шоссе — Свиноедово до Волковского шоссе. Специалисты устраивают локальные очистные сооружения и съезды, выполняют асфальтирование проезжей части.
Проект реализуется в два этапа, в рамках первого там проведут устройство двух полос движения в новом створе и строительство двухполосного моста через Клязьму длиной 99,67 м. На втором этапе предусмотрено строительство еще одного мостового сооружения с аналогичными характеристиками. Количество полос на основном ходу составит от двух до четырех. Для пассажиров появятся три автобусные остановки с заездными карманами.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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