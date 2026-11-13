Карпин забавно попрощался с нападающим сборной Узбекистана

Тренер сборной России Карпин выкрутил ухо узбекскому форварду Шомуродову

Культура и спорт
Эльдор Шомуродов и Даниил Глебов

Фото: [Эльдор Шомуродов и Даниил Глебов/РФС]

Главный тренер сборной России Валерий Карпин забавно попрощался с узбекским форвардом Эльдором Шомуроводовым после товарищеского матча национальных команд.

31-летний нападающий давал интервью нескольким телеканалам, а Карпин, проходя мимо, крутанул футболиста за ухо — тот только улыбнулся в ответ.

Шомуродов выступал за «Ростов» под руководством Карпина с 2017 по 2020 год. В сборной России немало действующих и бывших игроков «Ростова». Узбекский форвард тепло пообщался с бывшим капитаном южан Даниилом Глебовым, ныне игроком московского «Динамо».

Шомуродов после перехода из «Ростова» выступал за итальянские «Рому», «Специю» и «Кальяри». Ныне он является игроком турецкого «Башакшехира». В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

Сборная России обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2.  

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