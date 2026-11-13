Главный консультант по вопросам ЖКХ: подмосковному роботу Женя исполнилось три года

В пятницу, 13 ноября, главный консультант по вопросам ЖКХ Московской области, робот Женя отмечает третий день рождения, за этот период он обработал 632 тыс. звонков и помог создать 201,8 тыс. заявок в Единую диспетчерскую службу. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, виртуальный помощник совершил 502 тыс. контрольных обзвонов. В ведомстве уточнили, что он отправляет заявки в ЕДС, по необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, рассказывает о работе УК, счетчиках и платежах и не только. Робот Женя круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по номеру 122 доб. 4.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.