Екатерина Зиновьева: Порядка 200 миллиардов в год инвестируют подмосковные предприятия в разработки

Подмосковные компании активно инвестируют в проведение внутренних исследований и разработок. Так, суммарные затраты бизнеса по этим статьям расходов приближаются к отметке двести миллиардов рублей в год. Об этом заявила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она приняла участие в XI Международном форуме технологического развития «Технопром-2024». По ее словам, в рамках реализации региональной программы «Научно-технологическое развитие Московской области», которая рассчитана на 2025–2030 годы планируется увеличить этот показатель примерно на четверть — до 246 млрд рублей.

Она также отметила, что приоритетными сферами развития в области научно-технических разработок в Подмосковье являются беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтика и биомедицина, авиастроение, ракетостроение, электроника, химия, а также машиностроение и роботизация. По всем этим направлениям в регионе уже есть наработки, в которых заложен мощнейший потенциал для развития.

Правительство региона, со своей стороны, готово предложить технологическим инвесторам развитую научную и промышленную инфраструктуру. Также инвесторам доступен широкий спектр мер поддержки: финансовой, имущественной, налоговой и другой.