«Экономика в уязвимом состоянии». В ФРГ заговорили о масштабной потере доверия

По её оценке, немецкая экономика в настоящее время пребывает в крайне уязвимой фазе. Чиновница подчеркнула необходимость ускорения реформ, указав, что оптимистичный правительственный прогноз роста в 1,3% к 2026 году зависит от целого ряда условий. Среди них — отсутствие новых глобальных потрясений, оперативное освоение государственных инвестиций и неуклонное проведение структурных преобразований. При этом, как отметила Райхе, ситуацию осложняют новые угрозы, включая эскалацию торговых конфликтов, введение пошлин и экспортные ограничения Китая.

Глава экономического ведомства заявила, что масштабная утрата доверия ставит под сомнение саму возможность Германии сохранять и модернизировать свою промышленную базу. Райхе подтвердила, что в правительстве полностью осознают серьёзность текущего момента. На предстоящей встрече с промышленниками и министром обороны Борисом Писториусом она намерена акцентировать, что экономика играет центральную роль в обеспечении обороноспособности. Эта роль, по её словам, выходит далеко за рамки производства вооружений и включает в себя такие аспекты, как защита критической инфраструктуры, подготовка кадров и создание устойчивых цепочек поставок ключевых компонентов на случай кризиса.

Ранее сообщалось о том, что большинство жителей Германии недовольны работой правительства.