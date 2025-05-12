Экономист Анисимова назвала зарплату, которая гарантирует гражданам РФ среднюю пенсию

По словам экономиста Анны Анисимовой, для получения средней пенсии размером почти 23,2 тыс. рублей необходимо зарабатывать не менее 55,2 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она пояснила, что для средней пенсии достаточно почти 97,9 пенсионных баллов. Так, один балл в текущем году стоит 145,69 рубля. Минимальный стаж женщин — 37 лет или 42 года — для мужчин создает необходимость зарабатывать около 2,4–2,6 балла ежегодно.

По мнению эксперта, в плане минимальной зарплаты предельная база в этом году составляет почти 442 тыс. рублей. Таким образом, для получения 2,4 балла в год необходимо зарабатывать около 55,2 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Ранее был раскрыт средний размер социальной пенсии в России.