Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
Средний размер социальной пенсии в России превысил 13,5 тыс. руб.
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По данным на январь этого года, средний размер социальной пенсии российских граждан составил 13 511,94 руб.
Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 20 153,9 руб. в месяц.
В системе Соцфонда числится 41 169 796 человек. Получателями социальных пенсий в России являются 3 466 291 россиянину.
Ранее сообщалось о том, что Социальный фонд России подсчитан средний размер пенсионных накоплений россиян.