Экономист Беляев считает, что в июне доллар может вырасти до 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с 30 января опустился ниже 89 рублей, и сегодня утром составил 88,6 рублей. По словам экономиста Михаила Беляева, укрепление российской валюты носит конъюнктурный и временный характер, поэтому вскоре рубль снова начнет слабеть по отношению к доллару. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что курс одной валюты по отношению к другой зависит от общего состояния экономик стран – их эффективности, темпов роста и динамичного состояния. На сегодняшний день российская экономика довольно устойчива и движется вперед, хотя и весьма невысокими темпами роста. При этом отечественная хозяйственная сфера не лишена проблем. Сегодня экономический рост в нашей стране происходит в основном за счет военно-промышленного комплекса, который, входя в расчет ВВП, подпитывается из бюджета и имеет гарантированный рынок сбыта, так как работает на госзаказ. Прочие сферы экономики не находятся в кризисном состоянии, однако испытывают некоторые трудности из-за жесткой денежно-кредитной политики.

По мнению эксперта, такими же медленными темпами растет и американская экономика. Курсовое соотношение рубля и доллара носит устойчивый характер, тем не менее пока общемировое предпочтение все же отдается доллару.

Он добавил, что в ближайшее время конъюнктурные факторы сойдут на нет, и фундаментальная тенденция «ползучего», медленного ослабления рубля к доллару продолжится. Поэтому к середине следующего месяца доллар может подорожать до 93 рублей.