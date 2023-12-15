Экономист Брагин оценил возможность снижения стоимости яиц

В рамках пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценовой политикой на яйца в России станет улучшаться. По словам экономиста Владимира Брагина, этот продукт действительно подешевеет, поскольку таким образом работают рыночные законы в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что при росте стоимости увеличивается маржа у производителей. При этом ожидается и рост импорта продукции. При удорожании товаров дальше включаются стандартные рыночные законы, приводящие к снижению цены.

По мнению эксперта, данный процесс можно в некоторой доле ускорить путем снижения импортных пошлин.

Он отметил, что необходимые сроки для нормализации цен установить сложно.