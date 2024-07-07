Экономист Гольдфайн считает, что бумажные деньги будут в действии еще долго

Шуршание купюр, мелочь, звенящая в карманах, постепенно сходит на нет. Экономист Евгений Гольдфайн пояснил, так ли уж неизбежно полное исчезновение бумажных денег. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, несмотря на то что такое будущее — это мечта крупных банкиров и руководства Центробанка, а также торговых ретейлеров, в ближайшее время замены наличных на цифровую валюту все же не произойдет. Во всяком случае, это продлится еще лет двадцать.

Экономист добавил, что рано или поздно мир все же перейдет на «цифру». Однако элементы материального воплощения денежных средств и расчетов будут в каком-то виде оставаться в виде экзотики, памятных и драгоценных монет, еще каких-то атрибутов, имеющих право на хождение.

По его мнению, такая долгая продолжительность невозможности полностью избавиться от бумажных денег - в большой инерции. Поэтому нет причин для власти досрочно бороться с бабушками, торгующими на рынках, и мелкими оставшимися денежно-наличными средствами.