Археологи сварили железо по технологии IX века

Участники раннесредневековой экспедиции на поселении Шниткино IX–X веков в Тверской области провели смелый эксперимент — они воспроизвели технологию сыродутной варки железа, какой ее знали мастера тысячу лет назад, и после восьми часов непрерывной работы мехов и 40 килограммов древесного угля получили из пяти килограммов руды 550 граммов губчатого металла. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи решили проверить, существовало ли на этом древнем поселении собственное железоделательное производство — косвенные находки на это указывали. Для чистоты эксперимента они сложили из глины печь-горн, использовали лимонит (болотную руду), песок, камень и древесный уголь. Воздух нагнетали парными ручными мехами, как в древности, без бур и извести.

Главной проблемой стала непрерывная работа мехов в течение 5–8 часов, чтобы поддерживать стабильную температуру. Меха, раструб и сопло постоянно сбивались, конструкцию приходилось корректировать на ходу. Деревянная трубка для подачи воздуха частично обгорела при первой попытке, поэтому ее заменили оцинкованным листом — единственное современное вмешательство. В итоге из 40 килограммов угля и пяти килограммов руды получили 550 граммов губчатого железа — крицу, которую при дальнейшей проковке можно превратить в полноценный кузнечный материал.



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