Эндокринолог раскрыл главную ошибку худеющих на уколах, из-за которой килограммы возвращаются снова

Врач-эндокринолог Сергей Мясоедов объяснил, почему после отмены препаратов для снижения веса многие пациенты снова набирают килограммы — по его словам, главные причины кроются в возвращении прежнего аппетита, адаптации организма к меньшей массе тела и отсутствии устойчивых изменений в образе жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист пояснил, что во время терапии препаратами человек быстрее насыщается и легче контролирует порции, но после окончания курса эффект исчезает, и привычный голод возвращается. Кроме того, организм адаптируется к новому весу: расход энергии снижается, а сигналы голода могут усиливаться. Если после отмены лекарств питание остается калорийным, возникает избыток энергии, что ведет к набору массы.

Третьим и, возможно, самым важным фактором Мясоедов назвал отсутствие закрепленных привычек. Когда пациенты воспринимают уколы как волшебное средство и не меняют режим питания, физическую активность и сон, удержать результат после окончания терапии становится крайне сложно.



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