Экономист Леонид Хазанов заявил о том, что зерновая сделка является бесполезной и невыгодной для России, и не только для нее. Слова эксперта передает РИА Новости .

Хазанов высказался о бесполезности сделки для РФ и европейских аграриев, которые продолжат нести убытки из-за зерновой сделки. По мнению экономиста, в этой сделке была выполнена только украинская честь, в то время как требования РФ оставили неисполненными.

Эксперт отметил, что произошла блокировка экспорта из России, и при этом, западные санкции никуда не делись, несмотря на усилия ООН.

Хазанов отмечает: несмотря на противодействие, экспорт зерна наладить получилось. Но другие условия России так и не были выполнены. SWIFT не подключен к российской системе, а аммиакопровод «Тольятти – Одесса» не возобновил работу.

Экономист заявил, что РФ нет смысла продлевать эту сделку.