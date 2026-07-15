Алкоголики обречены на инфаркт и аритмию — миф о чистых сосудах разбит в пух и прах

Кардиолог Тамаз Гаглошвили разбил в пух и прах опасный миф о том, что у алкоголиков якобы не бывает сердечно-сосудистых заболеваний — наоборот, они обречены на целый букет смертельных патологий, включая мерцательную аритмию, гипертонию и даже инфаркт. Об этом сообщает Lenta.ru.

Регулярное злоупотребление спиртным многократно повышает риск возникновения фибрилляции предсердий — состояния, которое само по себе увеличивает вероятность инсульта в пять раз. К этому добавляется стойкое повышение давления и развитие сердечной недостаточности, когда мышца просто перестает справляться с нагрузкой. А в критических ситуациях даже может случиться инфаркт — и это не единичные случаи, а закономерность.

Врач подчеркнул, что уверенность в «защитном» эффекте алкоголя на сосуды — это опасный самообман. Даже если у пьющего человека нет явных симптомов, внутренние изменения уже могут идти полным ходом. Этанол нарушает ритм, повреждает стенки артерий, провоцирует тромбообразование и делает сердечную мышцу уязвимой. И чем дольше продолжается пьянство, тем больше нагрузка на сердце.

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