Экономист Холод перечислил продукты, которые подорожают в следующем году

Производители товаров предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на отдельные виды товаров на 5–20% в начале следующего года. По словам экономиста Леонида Холода, удорожание коснется достаточно широкого перечня товаров. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что стоимость кофе вырастет на 30-45%, молочная продукция – на 5%, ряд напитков – на 15%, кондитерские изделия – также до 15%.

По мнению эксперта, оптовая стоимость круп тоже увеличится: так, рис подорожает на 22%.

Он добавил, что стоимость этих товаров станет расти постепенно, а не резко.