Экономист Капелюшников назвал причины дефицита учителей, медиков и курьеров в России

По информации Росстата, уровень безработицы в нашей стране остается на чрезвычайно низком уровне, время от времени опускаясь до нового исторического минимума. Однако остро ощущается кадровый дефицит в школах, больницах, полиции, на промышленных производствах, в сфере ЖКХ и многих других сферах занятости. По словам экономиста Ростислава Капелюшникова, происходящее сегодня на отечественном рынке труда является следствием дисбаланса между спросом и предложением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что подобная ситуация может возникать и в силу избыточного спроса на таких специалистов. В целом в России экономика перегрета из-за перевода ее на полувоенные рельсы. Спрос на рабочую силу искусственно поддерживается на высоком уровне. Именно это стало причиной повсеместной нехватки людей, распространения вакансий и исторически рекордно низкого уровня безработицы. Таким образом, секторы экономики соревнуются за ограниченный ресурс рабочей силы и стараются переманить людей к себе, повышая заработную плату.

По мнению эксперта, несмотря на то что изначально повышенный спрос на сотрудников сформировался в ВПК на фоне государственного стимулирования, сегодня он наблюдается во всех областях экономики.

Он отметил, что в дальнейшем отечественный рынок труда станет зависеть от действий государства. Так, Центробанк РФ сегодня пытается охладить экономику, тем не менее получается это пока очень плохо.

Ранее карьерный консультант Валинуров оценил кадровые потребности в России.