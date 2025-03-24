Карьерный консультант Валинуров оценил кадровые потребности в России

Минтруда России опубликовало прогноз кадровой потребности на пять лет, в котором выделены отрасли с ожидаемым ростом и снижением спроса на специалистов к 2029 году. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров дал оценку данным исследованиям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, делать прогноз рынка труда более чем на год бессмысленно, поскольку экономика, санкции и потребительское поведение постоянно меняются. Прогнозировать спрос на профессии на несколько лет вперед является популизмом. Тем не менее сокращение спроса в сфере торговли объяснимо: торговля максимально автоматизируется, появляются маркетплейсы. В плане строительства можно с уверенностью сказать, что в ближайшие сто лет будет построено больше недвижимости, чем за всю предыдущую историю человечества, из-за чего спрос на строителей станет только расти.

Эксперт добавил, что культура и спорт являются важными составляющими ценностей России, поэтому снижения спроса здесь не будет. Рост количества сотрудников в сфере здравоохранения связан с тем, что люди живут дольше, начинают заботиться о здоровье раньше, понимая, что можно дожить до 120 лет.

По его мнению, в развитых странах имеется перепроизводство товаров. Отсутствует дефицит, а когда базовые потребности удовлетворены, люди обращаются к услугам для себя.

Ранее он назвал способы заставить зумеров работать на заводах.