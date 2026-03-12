Экономист объяснил, почему россияне сокращают расходы

Россияне начали меньше тратить денег, пишет портал V1.ru. Это заметно даже по продуктам питания. Данную тенденцию зафиксировал Волгоградстат в своем отчете.

По словам экономиста Игоря Бельских, главные причины такого финансового поведения россиян — миграция из регионов с неблагополучной экономической ситуацией и сложная демографический ситуация (высокая смертность, низкая рождаемость).

«Это влияет на снижение потребления годами. Кстати, платежи по ЖКХ и транспорту не сократить, а по питанию можно издержки оптимизировать. Чем наше население также в массовом порядке и занимается», — объяснил эксперт.

Однако Бельских призывает не доверять статистике слепо. Часть покупок сейчас проходит через маркетплейсы и системы быстрых платежей (СБП), которые могут не полностью отражаться в официальных отчетах.

Кроме того, добавил экономист, рост налоговой нагрузки подталкивает людей к уходу в тень, что тоже искажает картину

Специалист выразил опасение, что региональные власти, опираясь на неполные данные, могут принять неверные управленческие решения. Например, сократить объемы поставок продукции по социальным ценам. Он призвал к осторожному и вдумчивому анализу сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ планирует сократить расходы федерального бюджета на 10%.