Экономист Разуваев раскритиковал инициативу о выплате россиянам части доходов от экспорта нефти и газа

По словам экономиста Александра Разуваева, инициатива о выплате жителям РФ части доходов от экспорта нефти и газа является дешевым популизмом, так как в реальности граждане нашей страны станут получать «три копейки» от указанных доходов. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в России действует политика ресурсного национализма, поэтому ключевые доходы – налоги, дивиденды на акционерный капитал – идут в казну. К тому же все сырьевые компании в России – государственные.

По мнению аналитика, авторы инициативы решили взять пример с государств Персидского залива, тем не менее там баррель на душу населения иной.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о распределении доходов от ресурсов между гражданами РФ.