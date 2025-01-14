В Госдуму внесли проект о распределении доходов от ресурсов между гражданами РФ

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова предложила идею о распределении части доходов от экспорта природных ресурсов среди россиян. Она представила соответствующий законопроект для обсуждения в нижней палате парламента.

Депутат инициировала создание Социального фонда справедливости, который займется распределением доходов между жителями страны.

Данный законопроект направлен на равноправное распределение ресурсов Фонда национального благосостояния, включая доходы от природной ренты, получаемые от экспорта полезных ископаемых, таких как нефть и газ, при этом учитывая международный опыт.

Согласно предложению, данный фонд начнет свою деятельность с 1 января 2026 года, а минимальный ежегодный взнос в его капитал составит 15% от средств Фонда национального благосостояния.

Пособия планируется выплачивать каждые три месяца, и право на их получение будут иметь граждане России с трудовым стажем свыше 15 лет, как указано в законопроекте.

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