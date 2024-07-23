Экономист Тихонов заявил о заинтересованности стран Евросоюза в удобрениях из РФ из-за выгодной цены

Отечественные компании за пять месяцев этого года нарастили поставки удобрений в страны Евросоюза в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,9 млн тонн. По словам экономиста Анатолия Тихонова, российские удобрения на мировом рынке наиболее дешевые и конкурентоспособные, поэтому Евросоюзу выгодно их закупать. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что страны Старого Света особо нуждаются в аммиачных удобрениях, необходимых для роста растений. Однако в этих государствах почвы истощены более чем на 40, поэтому удобрения для них крайне необходимы.

По мнению эксперта, из-за того, что стоимость энергоносителей весьма высокая, в Европе закрываются заводы по производству удобрений, поскольку они нерентабельны по сравнению с ценами, по которым покупаются удобрения в нашей стране. Таким образом, отечественным удобрениям альтернативы нет.