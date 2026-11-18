Наращивание военно-технического потенциала НАТО, включая Эстонию, вблизи российских границ неизбежно повлечет за собой ответные шаги Москвы. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Эстонской Республике Камран Абилов.

«Посольство хотело бы напомнить, что наращивание военно-технического потенциала вблизи российской границы неизбежно ведет к принятию ответных мер, направленных на поддержание баланса сил и обеспечение национальной безопасности», — сказал он.

В европейских государствах продолжается милитаризация и рост военных расходов, а на учениях открыто отрабатываются наступательные действия в восточном направлении. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Польше и странах Прибалтики последовательно модернизируется и расширяется военная инфраструктура альянса.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные страны прикрываются ложными утверждениями о якобы существующей российской угрозе для оправдания милитаризации. Глава государства подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, однако если Европа захочет войны, Россия готова к этому «прямо сейчас».

Ранее сообщалось о том, что Эстония возводит массивные ворота на границе с Россией.