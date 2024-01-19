Экономист Твердохлеб опроверг наличие опасности от перегрева российской экономики

По словам заслуженного экономиста РФ Юрия Твердохлеба, экономика РФ находится в ситуации динамичного экономического роста, несмотря на все сдерживающие факторы, и будет такой в течение двух лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что одной из проблем остается дефицит рабочей силы, который случился из-за роста доходов населения и резкого снижения уровня безработицы.

По мнению эксперта, на данный момент в отечественной экономике отсутствуют признаки перегрева. Кроме того, в стране вырос интерес к депозитам, что свидетельствует об эффективном сдерживании про-инфляционных факторов.

Он отметил, что на рост российской экономики также повлиял уход большого числа западных инвесторов. Тем не менее для сохранения высоких темпов роста ей придется преодолеть несколько трудностей.