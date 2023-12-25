Экономист Варьяш напомнил, что Банк России сообщал не раз о рисках операций с иностранными активами
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка на Западе активов частных отечественных инвесторов стала одним из болезненных последствий антироссийских санкций. По словам экономиста Игоря Варьяша, регулятор ранее уведомлял о рисках операций с иностранными активами. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в данном случае заморозка активов является синонимом ограбления.
По мнению финансового аналитика, западные государства разрушили международные финансовые механизмы, теперь необходимо создавать новые.