Экономист Варьяш напомнил, что Банк России сообщал не раз о рисках операций с иностранными активами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка на Западе активов частных отечественных инвесторов стала одним из болезненных последствий антироссийских санкций. По словам экономиста Игоря Варьяша, регулятор ранее уведомлял о рисках операций с иностранными активами. Об этом сообщает радио Sputnik.