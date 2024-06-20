Экономист Ведута назвала причины желания производителей виски, колы и ликеров вернуться в Россию

В Россию по схеме параллельного импорта возвращаются известные алкогольные напитки Jagermeister и Johnnie Walker. Так, в нашу страну будет поставлено 200 тыс. бутылок Jagermeister объемом 0,7 л и свыше 300 тыс. литровых бутылок Johnnie Walker. Недавно и компания Coca-Cola высказалась о возможном возвращении на отечественный рынок. Экономист Елена Ведута рассказала, с чем связано подобное возвращение и как следует к этому относиться. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, возвращать напитки типа Coca-Cola или Jagermeister не следует, поскольку от них нет пользы, а россиянам куда полезнее употреблять натуральный морс или натуральный квас.

Эксперт добавила, что на сегодняшний день не возвращаются передовые компании, связанные с производством каких-либо высших технологий, возвращается лишь «ширпотреб» типа Coca-Cola, который особо никому не интересен и вреден. При этом на Западе никто не станет препятствовать ее возвращению.

По ее мнению, возвращение Coca-Cola и прочих напитков связано с тем, что Западу они безразличны и дополнительные рынки являются дополнительными выгодами.