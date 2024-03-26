Экономист Ведута считает, что Россия идет альтернативным путем развития экономики посредством кибернетики

Бюджетный импульс является одной из главных экономических стратегий, которая может помочь России преодолеть финансовые трудности и стимулировать экономический рост. Ее суть в том, что следует начать печатать деньги, которые сразу пойдут в бюджет и наполнят его. Экономист Елена Ведута пояснила, насколько это действенный метод и какие последствия возможны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в преддверии большой войны, во время или после нее всегда печатаются деньги, то есть мир в рамках капиталистической системы развивается по циклу «от либерализации к протекционизму», а затем к разрешению кризиса военным путем.

Эксперт добавила, что на данный момент люди живут в условиях данной системы, для которой характерен полностью экономический хаос, основой которого является четкая слаженная работа финансовой олигархии по перераспределению активов и создаваемых доходов в ее пользу.

По ее мнению, для решения проблемы необходимо уйти из экономического хаоса и восстановить экономический порядок. Так, сейчас требуется описание поведения экономики такой, какая она есть, по каким законам живет и движется в соответствующей системе алгоритмов. В противном случае, пока не будет реализован научный подход к составлению плана развития страны, мы так и будем увеличивать темпы инфляции и не дай бог можем оказаться в третьей мировой войне. При этом нашей страной был наработан альтернативный путь развития экономики, тем не менее вручную управлять уже было нереально, и потребовалось наш подход по сбалансированности экономики перевести на язык кибернетики.