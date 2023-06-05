Экономист Зубец объяснил, какова цена украинцам в глазах Европы

По словам экономиста Алексея Зубца, ожидаемое решение Еврокомиссии относительно украинского зерна дает понять Незалежной ее стоимость в глазах Европы. Об это сообщает радио Sputnik .

Отмечается, что Еврокомиссия принимает решение по поводу дальнейшего запрета поставок зерна с Украины в пять восточноевропейских государств до середины сентября.

Напомним, что до сегодняшнего дня Еврокомиссией был наложен запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Зубец подчеркнул, что ожидаемое решение станет раздражающим для Украины, но Европу не смутит.