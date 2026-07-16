В Можайске взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими на трассе М-1 «Беларусь»

Можайская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими, которое произошло в четверг, 16 июля, около 06:00 на 98-м километре федеральной автодороги М-1 «Беларусь». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Фотон» совершил наезд на тросовое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди А6». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Еще одного пассажира госпитализировали с множественными ранениями.

Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.