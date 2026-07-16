30 минут кардио, интервалы и вода по часам: как фитнес-тренер советует выстраивать процесс жиросжигания

Миф о локальном жиросжигании до сих пор жив, хотя научно доказано, что организм расходует запасы равномерно по всему телу. Бороться с отложениями в конкретных зонах бессмысленно — для результата требуется системная работа, объединяющая физическую активность, рацион, водный баланс и дополнительные средства. Такую стратегию в беседе с REGIONS предложила доцент кафедры спортивных дисциплин, фитнес-тренер Александра Сулим.

Грамотное построение нагрузок, по мнению эксперта, предполагает симбиоз силовых упражнений и кардио. Последние должны занимать минимум полчаса и содержать интервальные отрезки — например, на беговой дорожке можно менять темп: три минуты шага, минута бега.

«После завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить частоту сердечных сокращений», — подчеркнула Александра Сулим.

Еду после тренировки специалист рекомендует отложить на 30 минут. Блюда должны быть питательными, но не тяжелыми. Кроме того, важно следить за общим калоражем и балансом белков, жиров и углеводов, чтобы не нарушить энергетический баланс.

«Количество КБЖУ индивидуально для каждого человека, произвести расчет можно, используя один из калькуляторов в сети интернет. Диета — это важнейший фактор жиросжигания», — пояснила тренер.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Водный режим — еще один ключевой элемент, считает эксперт. Вода стимулирует обмен веществ, помогает очищению организма и притупляет голод. Важно пить именно чистую воду, исключая чай, кофе и сладкие напитки. Базовая формула — 30 мл на килограмм массы тела, но точный объем корректируется с учетом состояния здоровья и образа жизни.

Эксперт советует принимать воду дробно: натощак, затем с интервалом 2–3 часа, за полчаса до приема пищи или спустя полтора часа после. Температура — комнатная, глотки — небольшие. Перед сном объем лучше сократить.

В качестве поддерживающей меры Сулим упоминает омегу-3 — эту добавку, по ее словам, можно использовать для ускорения жиросжигания и общего укрепления организма. Однако все перечисленное — лишь базовая схема. Индивидуальная программа, подчеркнула специалист, должна строиться с учетом личных особенностей.

«Все вышеперечисленные советы — это рекомендации. Индивидуальный план жиросжигания для каждого человека свой!» — резюмировала эксперт.

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