Месси поделился секретом своей успешной игры на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинального матча чемпионата мира с Англией (2:1) ответил на вопрос, почему в свои 39 лет он находится в такой потрясающей форме.

В семи матчах турнира аргентинец забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. В игре с Англией Месси отметился двумя ассистами.

«Вплоть до последнего года я сомневался, постоянно обсуждая это со Скалони (главный тренер Аргентины — прим.). Я сделал абсолютно все возможное, чтобы подойти к турниру в лучшей форме: я готовился и пахал целый год. Провел весь декабрь в Аргентине, тренируясь и утром, и вечером. Я знал, что отдам всего себя, чтобы приехать сюда в максимальной готовности и просто получать удовольствие. А получать удовольствие от чемпионата мира я могу только тогда, когда чувствую себя хорошо», — рассказал Месси.

Знаменитый аргентинец признался, что у него были сомнения после последнего Кубка Америки. Там он находился не в лучшей физической форме, кроме того, получил травму во втором матче турнира. Месси не хотел повторения подобного, поэтому и готовился максимально серьезно, чтобы «кайфовать от игры».

Сборная Аргентины в решающем матче сыграет с Испанией 19 июля. Для Лионеля Месси это будет третий финал на чемпионатах мира.