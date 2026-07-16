Подмосковная сборная одержала победу на этапе чемпионата России по мотокроссу

Подмосковная сборная по мотокроссу одержала победу на VII этапе чемпионата России и завоевала бронзу на IV этапе первенства России, они прошли 11 и 12 июля на трассе «Юность» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в рамках VII этапа региональная команда АНО «ММТ Мотоспорт» набрала 171 очко в классах МХ-2 и МХ-1. Кй удалось опередить сборные Санкт-Петербурга и Свердловской области. Победу в классе МХ-2 одержал Семен Рыбаков, он показал лучшее время в квалификации и взял холшот (момент, когда гонщик первым проезжает вершину первого поворота после старта гонки). В классе МХ-1 серебряным призером стал Евгений Бобрышев, на третьем месте оказался Артемий Назаров.

В общем зачете чемпионата после семи этапов сборная области продолжает лидировать.

Юниорский состав Flower of life racing team на IV этапе первенства России завоевал бронзовые медали в командном зачете. В клубном зачете первенства команда Flower of life racing team финишировала первой на этапе и по сумме четырех этапов занимает второе место.

Следующий этап соревнований пройдет 25 и 26 июля на трассе «Мотодром Арена» в Коврове (Владимирская область), соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.