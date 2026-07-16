Революция в сладостях: в России сертифицировали первый вегетарианский мармелад

В России впервые сертифицирован вегетарианский мармелад. Документ, подтверждающий соответствие продукта веганскому стандарту, выдала компания «Роскачество — Веган» производителю из Тверской области — ООО «Мармеладная сказка». Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Традиционный мармелад изготавливается с использованием желатина — продукта, получаемого из соединительной ткани крупного рогатого скота. В веганских продуктах животные компоненты полностью исключены, их заменяют растительными желирующими веществами: пектином, агар-агаром или камедями. Как пояснили в Роскачестве, сертификация как раз и подтверждает, что в данном случае использованы именно растительные компоненты, а не желатин.

«Документ гарантирует, что продукция не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование сырья животного происхождения и практики, связанные с эксплуатацией животных», — говорится в сообщении.

По данным издания, прошедший сертификацию производитель получает право размещать на упаковке специальный утвержденный знак для растительной продукции. Его дизайн был выбран по итогам всероссийского голосования. Данные о сертификации вносятся в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

Ранее сообщалось, что в России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию, изменения вступят в силу в 2027–2028 годах.