Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 16 июля: последние новости, сколько дронов врага сбито

Утром 16 июля 2026 года средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы и Московской области. В регионе продолжают устранять последствия падения обломков и регулировать авиасообщение.

Сколько беспилотников сбили над Россией и Подмосковьем

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, около 07:09 по московскому времени силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на подлете к столице. На местах падения фрагментов сбитых аппаратов работают оперативные и экстренные службы.

В Министерстве обороны РФ уточнили масштабы ночного налета: за прошедшую ночь над регионами России было перехвачено и ликвидировано 375 вражеских беспилотников самолетного типа.

География работы ПВО за ночь:

Московский регион и Подмосковье.

Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Краснодарский и Ставропольский края, Республика Крым.

Акватории Черного и Азовского морей.

Обстановка в московских аэропортах

Из-за угрозы безопасности полетов в столичных авиагаванях вводились временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов:

Жуковский (Раменское): ограничения сняты в 04:21, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Внуково и Шереметьево: временно принимали и отправляли рейсы по специальному согласованию с соответствующими органами.

Домодедово и Шереметьево: в 07:59 Росавиация объявила о полном снятии ограничений на прием и отправку самолетов.

Представители Росавиации предупредили, что в течение дня возможны точечные корректировки и задержки в расписании рейсов во Внуково и Шереметьево. Пассажирам настоятельно рекомендуется сверяться с онлайн-табло перед выездом в аэропорт.