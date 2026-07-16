«Родина» усилилась воспитанником «Реала»

Дебютант РПЛ «Родина» объявил о подписании 25-летнего центрального полузащитника Икера Посо. Футболист является воспитанником систем мадридского «Реала», а затем «Манчестер Сити». Контракт с ним подписан на три года.

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сообщил, что футболист был приобретен за €1 млн евро, и отметил, что это гораздо меньше, чем стоит российский игрок такого уровня. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки с хорватской «Горицей» составила €1,5 млн.

Икер Посо провел последние годы в чемпионате Хорватии, где выступал за «Риеку», «Шибеник» и «Горицу». В минувшем сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал семь ассистов.

«Родина» проведет первый матч в РПЛ со «Спартаком» 25 июля.

Ранее сообщалось, что «Родина» отказалась от логотипа, разработанного студией Арсения Лебедева.