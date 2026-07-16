70% скидки сократили до 25%: почему суд не стал рассматривать иск родителей выпускников лицея НИУ ВШЭ

В Москве суд вернул иск родителей лицеистов НИУ ВШЭ без рассмотрения по существу. Заявители оспаривали решение университета о сокращении скидок на обучение для выпускников. Тверской районный суд признал, что дело не относится к административной юрисдикции, а также указал на неподсудность — вуз расположен на территории, подведомственной Басманному суду, сообщили «Ведомости».

По данным издания, поводом для обращения в суд стало изменение условий поступления для выпускников лицея. До апреля 2026 года скидка для них могла достигать 70 процентов и действовала весь период обучения. Новый приказ ректора ограничил ее 25 процентами и сократил срок действия до первого года. При этом на сайте лицея еще несколько дней после вступления изменений в силу публиковались старые условия.

По информации издания, родители 1981 учащегося направили жалобу в Рособрнадзор, но ведомство перенаправило обращение в сам университет. Вуз ответил, что действовал в рамках закона. Тогда совет родителей подал иск с требованием признать приказ недействительным, а бездействие Рособрнадзора — незаконным. Заявители просили сохранить прежние скидки для поступивших до 23 апреля и приостановить действие нового порядка до решения суда.

По данным издания, суд не стал рассматривать ходатайства, сославшись на процессуальные нарушения. Теперь у родителей есть возможность обжаловать определение или подать иск заново с соблюдением правил подсудности.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов пояснил, что скидки — это инструмент финансового планирования вуза. Университет вправе пересматривать их в зависимости от экономической ситуации, и закон не фиксирует сроки действия таких льгот. По словам эксперта, решение остается на усмотрение образовательной организации.

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