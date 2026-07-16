В Московской области рассказали о пожарной обстановке в лесах
Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной обстановке в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 16 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс, к выходным в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +22-29 градусов, ночью — +6-11. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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