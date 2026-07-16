Атака БПЛА ВСУ на регионы России 16 июля 2026 года: что известно, сколько дронов сбито, последствия

В ночь с 15 на 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации отразили беспрецедентную по масштабу попытку киевского режима нанести массированный удар по объектам инфраструктуры на территории страны. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля над российскими субъектами и прилегающими акваториями было ликвидировано 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пишет ТАСС.

Масштаб географии перехвата целей

По данным официальной сводки оборонного ведомства, атака была нейтрализована дежурными расчетами ПВО в воздушном пространстве 19 регионов и двух морских акваторий:

Центральный и Заводской регионы: Московский регион, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Южные и Приволжские регионы: Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Крым.

Морские зоны: Акватории Азовского и Черного морей.

Ситуация в Московском регионе и субъектах ЦФО

На подлетах к столице подразделения ПВО успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов противника. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на местах падения обломков работают профильные специалисты экстренных служб.

В Липецкой области ночью вводился режим ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА на всей территории региона, о чем информировал губернатор Игорь Артамонов. Утром 16 июля все режимы воздушной опасности были официально отменены. Аналогичный отбой опасности атаки БПЛА был объявлен в Саратовской области по линии ГУ МЧС.

Отражение налета в Ростовской области

По заявлению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, подразделения ПВО сбили 25 украинских дронов над территорией региона. В Таганроге угроза применения БПЛА была отменена силами администрации к 07:00 мск.