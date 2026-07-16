Футбол или оборона: Владимир Соловьев потребовал лишить РПЛ миллиардов на легионеров

Соловьев потребовал лишить РПЛ миллиардов и направить деньги на НПЗ

Общество

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» выступил с резким предложением урезать расходы российских футбольных клубов на легионеров, а высвободившиеся средства потратить на обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны, пишет Царьград.

Сколько стоят футболисты и пассивная защита

По расчетам телеведущего, финансирование отечественного футбола несопоставимо с затратами на оборонные нужды:

  • Затраты на один НПЗ: Создание системы пассивной защиты для крупного завода Соловьев оценил примерно в 2,5 миллиарда.
  • Расходы футбольных клубов: В 2025 году клубы Российской Премьер-Лиги израсходовали на зарубежных спортсменов (трансферы, зарплаты, бонусы) 243 миллиона долларов, выведя РФ на 9-е место в Европе по этому показателю.
  • Общий фонд выплат: Со ссылкой на данные министра спорта Михаила Дегтярева ведущий отметил, что общие расходы клубов РПЛ на зарплаты и бонусы составили порядка 53 миллиардов, причем 70% этих средств уходит именно иностранным игрокам.

Телеведущий поставил под сомнение целесообразность многомиллиардных трат на иностранных спортсменов в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.

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