Футбол или оборона: Владимир Соловьев потребовал лишить РПЛ миллиардов на легионеров
Соловьев потребовал лишить РПЛ миллиардов и направить деньги на НПЗ
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» выступил с резким предложением урезать расходы российских футбольных клубов на легионеров, а высвободившиеся средства потратить на обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны, пишет Царьград.
Сколько стоят футболисты и пассивная защита
По расчетам телеведущего, финансирование отечественного футбола несопоставимо с затратами на оборонные нужды:
- Затраты на один НПЗ: Создание системы пассивной защиты для крупного завода Соловьев оценил примерно в 2,5 миллиарда.
- Расходы футбольных клубов: В 2025 году клубы Российской Премьер-Лиги израсходовали на зарубежных спортсменов (трансферы, зарплаты, бонусы) 243 миллиона долларов, выведя РФ на 9-е место в Европе по этому показателю.
- Общий фонд выплат: Со ссылкой на данные министра спорта Михаила Дегтярева ведущий отметил, что общие расходы клубов РПЛ на зарплаты и бонусы составили порядка 53 миллиардов, причем 70% этих средств уходит именно иностранным игрокам.
Телеведущий поставил под сомнение целесообразность многомиллиардных трат на иностранных спортсменов в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.